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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Масований ракетний удар по Москві? Як готувати українську позицію в нових умовах

glavcom.ua
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«Надана Україні високоточна ракетна зброя може примусити агресора до миру!»
фото з відкритих джерел

Мусимо вдарити залпом ударних БпЛА та ракет по центрах прийняття агресивних рішень?

Як готувати українську позицію (та пропозицію партнерам) в нових умовах?

Переговорна позиція ворога: бʼють зі стратегічних бомбардувальників крилатими ракетами, балістичними ракетами зі своєї території (включно з Північнокорейськими), ударними беспілотниками (включно з Іранськими) по українським населеним пунктах, включно зі столицею України, залякуючи й демонструючи рішучість і надалі нищити інфраструктуру й вбивати мирних мешканців.

Переговорна позиція України: ми вже маємо близько 200 ракет власного виробництва. Їх замало для знищення баз підготовки, складів та аеродромів агресора та протидії підготовці нових масованих атак з повітря, коли гинуть сотні мирних громадян.

Тому мусимо вдарити залпом ударних БпЛА та ракет по центрах прийняття агресивних рішень і надання злочинних наказів у Москві. Це повністю відповідає Статуту ООН і ситуації, коли в рамках ООН не знайшлося адекватного рішення, а з колективною самообороною зволікається.

Єдиним способом замінити масований ракетний удар по Москві є надання Україні більшої кількості високоточних балістичних і крилатих ракет (300-500 ракет малого радіусу дії (від 500 до 1000 км) для снайперських більш гуманних ударів по військовим цілям агресора без штучних обмежень, які не передбачені жодним міжнародним договором.

Надана Україні вчасно й концентровано та у достатній кількості високоточна ракетна зброя може примусити агресора до миру!

Інші гіпотетичні варіанти «встановити мир» не до чого не призведуть – тоді вже може бути запізно!

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Джерело
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Теги: росія окупанти зброя війна політика Україна

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