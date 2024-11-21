РФ атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою – Повітряні сили

Повітряні сили знищили шість ракет Х-101

Уранці 21 листопада Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Із Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К – аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків – Волгоградська обл.)», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили знищили шість ракет Х-101.

«Інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила. Учергове просимо громадян не зволікати сигналами повітряної тривоги!», – наголошують Повітряні сили.

Нагадаємо, що рано-вранці, 21 листопада, ворог масовано атакував Дніпропетровщину. В обласному центрі пошкоджено промислове підприємство. Про загиблих чи поранених не повідомляється.