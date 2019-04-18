ЄЄ очікує від Росії негайного та безумовного звільнення українських моряків



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Українські моряки на судилищі в РФ Фото: Громадське

Делегація ЄС у Москві разом із кількома дипломатичними місіями ЄС спостерігали за ходом засідання суду над моряками

Представники ЄС були присутніми на засіданні Лефортовського районого суду Москви, який продовжив термін утримання під вартою 24 військовополонених українських моряків.

У звязку з цим Євросоюз знову виступив з вимогою негайного та безумовного звільнення українських моряків. Про це йдеться в заяві речника ЄС, оприлюдненій на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу.

«Делегація ЄС у Москві разом із кількома дипломатичними місіями ЄС спостерігали за ходом засідання міського суду Москви у Лефортово до моменту, коли слухання були оголошені закритими для громадськості. Військовослужбовці утримуються з 25 листопада 2018 року, відколи вони та їхні кораблі були захоплені поблизу Керченської протоки після використання Росією військової сили, яке було здійснено без жодних підстав», - зазначається у заяві ЄС.

У Євросоюзі нагадали, що поки моряки перебувають в ув’язненні, Росія повинна поважати їхнє право на юридичний захист, безперешкодний доступ консульських працівників. РФ також мусить забезпечити належну медичну допомогу кільком морякам, які дістали поранення під час захоплення.

«Євросоюз повторює, що очікує від Росії негайного та безумовного звільнення 24 захоплених українських моряків», - йдеться у заяві ЄС.

При цьому речник нагадує, що після подій навколо Керченської протоки Євросоюз розширив список офіційних осіб РФ, проти яких застосовуються обмежувальні заходи за дії щодо підриву або загроз територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

«Ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід Керченською протокою в напрямку Азовського моря та у зворотному напрямку відповідно до міжнародного законодавства», - наголошується у документі.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків, захист має намір оскаржити це рішення в триденний строк.

Президент України заявив про «судилище» над полоненими моряками, що Москва продовжує нехтувати верховенством права.

Зазначимо, що в українських моряків у російському СІЗО відібрали військову форму.

Як відомо, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження до Керченської протоки буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим судом у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша». 26 січня поранених українських моряків перевели з «Матроської тиші» до «Лефортово».

Джерело: Укрінформ