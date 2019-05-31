Єлісєєв пояснив, що хочуть почути західні лідери від Зеленського



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Візит Зеленського в Брюссель буде своєрідними «оглядинами», зауважив екс-заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв

«Я готував тисячі таких візитів і знаю, що хочуть почути західні лідери», - підкреслив екс-заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв

Перший закордонний візит до Брюсселя 4-5 червня президента України Володимира Зеленського є обґрунтованим і виваженим кроком, який мотивуватиме нового главу країни чіткіше окреслити своє ключове бачення зовнішньої політики України.

Про це екс-заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв повідомив в інтерв'ю LB.ua.

«Під час візиту, крім зустрічей в рамках ЄС, у нього відбудуться зустрічі та з керівництвом НАТО. Це принципово важливо, тому що це наші два наші стратегічні партнери. Сподіваюся, ці зустрічі мотивуватимуть президента Зеленського чіткіше окреслити своє ключове бачення зовнішньої політики», - сказав Єлісєєв.

Крім того, візит буде своєрідними «оглядинами», і Зеленському необхідно його активно використовувати, щоб встановити довірливі особисті відносини з європейськими лідерами - «тому що особисті стосунки багато значать».

«Я готував тисячі таких візитів і знаю, що хочуть почути західні лідери», - підкреслив Єлісєєв.

Так, представники ЄС під час зустрічі привітають Зеленського з переконливою перемогою і деякими заявами, які він зробив у своїй інавгураційній промові (щодо боротьби з корупцією). Але водночас покажуть, що заяви добре, але їм більше цікаві конкретні кроки.

Лідерів ЄС також цікавлять кроки президента щодо виконання Мінських домовленостей - чи буде Київ рухатися далі; питання щодо використання транзитних потужностей України російського газу в Європу і підписання нової угоди. Крім того, їх будуть цікавити ідеї Зеленського про необхідність пенсійного забезпечення в Луганській і Донецькій областях.

«Можу припустити, що буде висловлена стурбованість щодо ідеї проведення референдуму в контексті врегулювання ситуації на Донбасі. Європейські лідери стурбовані такими ідеями, вони вважають, що це невчасний крок», - розповів Єлісєєв.

Також західні лідери можуть цікавитися про готовність Києва провести саміт Україна-ЄС, який проводиться щорічно і в цьому році запланований на 8 липня. «Я дуже сподіваюся, що дата буде підтверджена. І рекомендував би в цьому році вступити креативно і провести саміт не в Києві, а в Одесі, Харкові чи навіть Дніпрі. Вважаю, що треба просувати саміт на схід України - щоб прапор ЄС бачили і там», - сказав Єлісєєв.

Що стосується дострокових парламентських виборів, то лідерам ЄС важливо підняти питання проведення демократичних і вільних дострокових парламентських виборів - «і будуть висловлювати надію, що не буде використаний адміністративний ресурс, а як зразок будуть приводитися президентські вибори цього року і парламентські 2014».

Також їх цікавить такі питання, як можливість реприватизації «Приватбанку», питання про деолігархізацію України та зв'язок влади з деякими олігархами, а також плани з призначенням деяких «токсичних» персон на вищі державні посади. «Це становить інтерес не тільки для європейських, але і для американських партнерів», - зауважив Єлісєєв.

Нагадаємо, 4-5 червня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського союзу та НАТО у Брюсселі.