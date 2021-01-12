Єрмак прибув до Берліна на зустріч в нормандському форматі

ВІд РФ на зустріч прилетів заступник керівника Адміністрації президента Путіна

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Берліну для консультацій радників лідерів країн нормандського формату, повідомила ЗМІ прессекретарка Єрмака Даша Зарівна.

За її словами, про подробиці зустрічі буде повідомлено після її завершення.

У пресслужбі Офісу президента підтвердили цю зустріч.

«Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прибув у Берлін на консультації радників лідерів держав – учасниць нормандського формату. Консультації ще не розпочалися. Офіс президента України проінформує про підсумки зустрічі після її завершення», - повідомили на Банковій.

Джерело російської агенції «ТАСС» вказує, що «предметом зустрічі представників країн» нормандської четвірки стане обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту на Донбасі».

Відомо що вже до Берліна прилетів заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Попередня зустріч політрадників в нормандському форматі пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.

Між іншим, нещодавно президент Зеленський зізнався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу. Окремо президент заявив, що вважає необхідним прямий діалог із Володимиром Путіним, оскільки в «нормандському форматі» не порушуються питання Криму.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що чергова зустріч лідерів країн нормандського формату потрібна, щоби затвердити детальний план виконання Мінських угод.

Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами нормандського формату домовленостей. Єрмак додав, що Україна також наполягає на виконанні минулорічної домовленості лідерів чотирьох держав про повний допуск представників ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.



