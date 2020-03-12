Єрмак призначив спецпомічника для комунікації з монобільшістю



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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що задоволений депутатами монобільшості

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак призначив спеціального помічника для комунікації з монобільшістю у Верховній раді. Про це пише РБК-Україна.

Зокрема, за словами співрозмовника в оточенні президента Володимира Зеленського, Єрмак вже встиг призначити спеціального помічника, який відповідає за комунікацію з нардепами від «Слуги народу». Сам Єрмак у коментарі виданню зазначив, що депутати прийшли до Ради, тому що повірили в Зеленського. Він вважає, що «слуги народу» хочуть змінити країну на краще.

«Тому в цілому я задоволений тим, як працюють наші депутати. Безумовно, є що вдосконалювати і змінювати. Проте моя позиція полягає в тому, що робити це необхідно через злагоджену роботу, взаємоввічливий діалог і пошук компромісу», - додав він.

Нагадаємо, Єрмак бере участь у підборі кандидатів на посади в Кабінеті міністрів. За інформацією видання, з початку лютого він і перший помічник Зеленського Сергій Шефір проводив зустрічі з кандидатами в новий уряд.

Крім того, Єрмак пояснив участь у переговорах контактної групи необхідністю надання нового імпульсу мирному врегулюванню на Донбасі.

Як повідомлялося, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.