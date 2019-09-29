Єрмак розповів, як відреагували європейські лідери на стенограму розмови Зеленського з Трампом



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Андрій Єрмак

Після публікації стенограми розмови глави Української держави з президентом США Дональдом Трампом європейські лідери в Київ не телефонували

Відносини України з Францією і Німеччиною не змінилися після публікації розшифровки розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Про це помічник Зеленського Андрій Єрмак заявив в коментарі ТСН.

Його запитали, чи відреагували європейські лідери на появу стенограми, в якій згадано Францію і Німеччину.

«Ніхто не дзвонив, я думаю, що сьогодні спілкування лідерів відбувається тоді, коли в цьому є нагода, є необхідність. Ще раз хочу повторити, що той темп і та основа консультацій, які ми маємо із Францією і Німеччиною, вона не зазнала жодних змін. Я думаю, що вона буде продовжуватися в такому форматі», – сказав Єрмак.

Він підкреслив, що у лідерів країн буде можливість поспілкуватися на саміті «Нормандської четвірки», який може відбутися найближчим часом.

Раніше, американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

В Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним.