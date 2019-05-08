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    ЄС готується до нової хвилі заявок на участь в європейському оборонному союзі

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    ЄС готується до нової хвилі заявок на участь в європейському оборонному союзі

    На сьогодні країни ЄС вже реалізують 34 проекти в рамках програми PESCO

    ЄС має намір оголосити про початок прийому третьої хвилі заявок на реалізацію проектів в рамках програми військово-технічного співробітництва PESCO. Про це пише ресурс Defense News.

    На сьогодні країни ЄС вже реалізують 34 проекти в рамках цієї програми, яка була започаткована в грудні 2017 року. Перші чотири проекти мають бути реалізовані до кінця цього року, а решта до 2022 року. Очікуються, що масштаби нових заявок будуть меншими чим в рамках двох попередніх хвиль.

    Проте, цього разу прийматимуть більш детально пророблені пропозиції. Серед проектів, які вже реалізуються в рамках PESCO важливе значення має проект по захисту гаваней і прибережних вод, нова європейська бойова машина піхоти, амфібійна десантна машина, команди із реакції на кіберзагрози.

    PESCO – європейський оборонний союз. Абревіатура PESCO розшифровується як «постійна структурна співпраця з питань безпеки та оборони».

    Також зазначимо, що 14 травня європейські міністри проведуть сесію, присвячену питанням безпеки й оборони, темою якої стане розвиток оборонних спроможностей Євросоюзу, зокрема в рамках програми PESCO, а також зміцнення співробітництва з НАТО, серед іншого, в контексті протидії гібридним загрозам.

    Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 13 травня розпочнуть дводенну зустріч у Брюсселі, де розглянуть рішення РФ роздавати паспорти громадянам України на окупованих територіях Донбасу.

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