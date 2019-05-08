Міністри ЄС наступного тижня обговорять путінську паспортизацію Донбасу



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Європейські міністри також обговорять вибори президента України

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу, які 13 травня розпочнуть дводенну зустріч у Брюсселі, серед інших питань розглянуть рішення РФ роздавати паспорти громадянам України на окупованих територіях Донбасу.

Про це напередодні зустрічі міністрів у Брюсселі заявив високопоставлений представник ЄС, повідомляє «Укрінформ».

«Міністри обміняються поглядами щодо ситуації, яка виникла за підсумками президентських виборів в Україні, та шляхи подальшого розвитку співпраці. Водночас, як я можу очікувати, буде проведена дискусія також навколо наслідків рішення Російської Федерації видавати російські паспорти (на окупованих територіях) на Сході України», - сказав представник ЄС.

Серед інших питань, які включені в порядок денний зустрічі міністрів, – доповідь високого представника ЄС за підсумками зустрічі Міжнародної контактної групи щодо Венесуели, обговорення ситуації в Лівії та в африканських країнах.

Під час ранкового засідання міністри закордонних справ ЄС проведуть спільне засідання з керівниками зовнішньополітичних відомств країн Східного партнерства в рамках заходів зі святкування 10-ї річниці цієї програми ЄС. 14 травня європейські міністри проведуть сесію, присвячену питанням безпеки й оборони, темою якої стане розвиток оборонних спроможностей Євросоюзу, зокрема в рамках програми PESCO, а також зміцнення співробітництва з НАТО, серед іншого, в контексті протидії гібридним загрозам.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.