ЄС може запровадити санкції проти патріарха Кирила

Євросоюз може запровадити санкції проти російського патріарха в рамках останньої хвилі економічних заходів проти Росії, яка також включає поетапну заборону на імпорт нафти

На тлі підтримки РПЦ військової агресії РФ проти України Євросоюз планує запровадження санкцій проти її голови патріарха Кирила. Про це повідомило AFP із посиланням на документи, які є у розпорядженні агенції.

Французьке агентство посилається на відповідний документ, проте інших подробиць наразі не наводить.

«ЄС пропонує накласти санкції на главу Російської православної церкви», – йдеться у повідомленні, опублікованому в середу, 4 травня.

#BREAKING EU proposes sanctioning head of Russian Orthodox Church: document pic.twitter.com/U6rBnShgam — AFP News Agency (@AFP) May 4, 2022

Відомо, що санкції проти патріарха Кирила Євросоюзу наприкінці квітня запропонувала запровадити Литва через підтримку війни в Україні.

«Ця людина, на мій погляд, займається не душпастирською турботою, а губить душі, якщо спробувати знайти якийсь духовний термін, який описує його висловлювання», – пояснював глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, що патріарх Кирило підтримав військове вторгнення Росії до України. У своїй проповіді на початку березня він виправдав вторгнення РФ нібито захистом жителів Донбасу.

14 березня Кирило подарував командувачу Росгвардії Вікторові Золотову ікону і благословив російських військовослужбовців на війну в Україн.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що РПЦ спільно з окупантами депортують українців до Росії. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.

Також повідомлялося, що в українців, яких російські військові примусово вивезли у РФ, масово відбирають паспорти й видають «липові» довідки.

Україна вже готує санкції проти патріарха Кирила та інших представників РПЦ.