ЄС не буде створювати нову місію для спостережень за виборами в Україні
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Вибори президента України відбудуться 31 березня
У Євросоюзі зазначили, що ці вибори є важливими, зокрема в контексті продовження процесу реформ
Європейський союз не має наміру створювати окрему спостережну місію для виборів в Україні, оскільки покладається на висновки спостерігачів ОБСЄ.
Про це заявив офіційний представник Євросоюзу у п’ятницю у контексті майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка має відбутися 18 лютого, повідомляє «Укрінформ».
«Євросоюз не розглядає можливості відправлення окремої спостережної місії на вибори в Україні. Зазвичай, ми не робимо цього для країн, які є членами ОБСЄ, і будемо враховувати висновки спостерігачів від цієї організації. Ці вибори є важливими, зокрема в контексті продовження процесу реформ», - зауважив представник ЄС.
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