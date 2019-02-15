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    ЄС не буде створювати нову місію для спостережень за виборами в Україні

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    Вибори президента України відбудуться 31 березня - ЄС не буде створювати нову місію для спостережень за виборами в Україні
    Вибори президента України відбудуться 31 березня

    У Євросоюзі зазначили, що ці вибори є важливими, зокрема в контексті продовження процесу реформ

    Європейський союз не має наміру створювати окрему спостережну місію для виборів в Україні, оскільки покладається на висновки спостерігачів ОБСЄ.

    Про це заявив офіційний представник Євросоюзу у п’ятницю у контексті майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка має відбутися 18 лютого, повідомляє «Укрінформ».

    «Євросоюз не розглядає можливості відправлення окремої спостережної місії на вибори в Україні. Зазвичай, ми не робимо цього для країн, які є членами ОБСЄ, і будемо враховувати висновки спостерігачів від цієї організації. Ці вибори є важливими, зокрема в контексті продовження процесу реформ», - зауважив представник ЄС.

    За його словами, ЄС приділяє велику увагу реформам в Україні, яка досягла великого прогресу на цьому шляху, але ще багато має зробити. Серед ключових напрямків, за якими Україні варто продовжувати послідовні перетворення, він назвав сферу громадських фінансів, банківський сектор, вдосконалення фіскальних органів, реформу правової системи та судів, які мають стати більш незалежними та ефективними.
    Як відомо, ЦВК вже зареєструвала 226 міжнародних спостерігачів за виборами президента в Україні. 
    Також спікер парламенту Андрій Парубій підписав закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах.
     До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут

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