Парубій підписав закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах документ



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Спікер парламенту Андрій Парубій Фото: Главком

«Ми не дозволимо путінській Росії впливати на наші вибори», - зазначив Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах в Україні.

Про це він повідомив у Twitter.

«Підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні» №9524 щодо заборони бути спостерігачами за виборами в Україні - громадянам держави-агресора. Ми не дозволимо путінській Росії впливати на наші вибори», - написав Парубій.

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До слова, Російська Федерація вирішила утриматися від направлення до України своїх представників у спостережній місії БДІПЛ «виходячи з міркувань безпеки»

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що громадяни РФ у складі місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні збиралися прилетіти до Києва 11 лютого не зважаючи на заборону.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.