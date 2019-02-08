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    Політика

    Парубій підписав закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах

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    <p>Спікер парламенту Андрій Парубій&nbsp;</p> - Парубій підписав закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах

    Спікер парламенту Андрій Парубій 

    Фото: Главком

    «Ми не дозволимо путінській Росії впливати на наші вибори», - зазначив Парубій

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах в Україні.

    Про це він повідомив у Twitter.

    «Підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні» №9524 щодо заборони бути спостерігачами за виборами в Україні - громадянам держави-агресора. Ми не дозволимо путінській Росії впливати на наші вибори», - написав Парубій.

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    До слова, Російська Федерація вирішила утриматися від направлення до України своїх представників у спостережній місії БДІПЛ «виходячи з міркувань безпеки»

    Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що громадяни РФ у складі місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні збиралися прилетіти до Києва 11 лютого не зважаючи на заборону.

    Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

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