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    ЄС офіційно продовжив санкції проти Росії

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    ЄС офіційно продовжив санкції проти Росії

    Санкції проти Росії продовжено на пів року - до червня 2020

    Європейський союз 19 грудня офіційно продовжив санкції проти Росії. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    Повідомляється, що ЄС сьогодні офіційно схвалив продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

    «Лідери ЄС знову обговорять, продовжувати санкції чи ні в червні 2020 року», - підкреслив він.

    Нагадаємо, цього тижня уряд Росії розширив санкції проти України, а також асортимент заборонених для імпорту українських товарів. Зокрема, під санкції потрапили дев'ять одеських депутатів з оточення Геннадія Труханова та Володимира Галантерніка.

    Пізніше стало відомо, що Російська Федерація зняла санкції з двох соратників народного депутата Віктора Медведчука - Юлія Іоффе та Єгора Бенкендорфа.

    ЄС Росія санкції Україна
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