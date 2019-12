ЄС офіційно продовжив санкції проти Росії

Санкції проти Росії продовжено на пів року - до червня 2020

Європейський союз 19 грудня офіційно продовжив санкції проти Росії. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

the EU has today officially approved the extension of the economic sanctions against #Russia for 6 months. EU leaders will again discuss whether to prolong or not at #EUCO in June 2020. #Ukraine #Crimea