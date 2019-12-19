ЄС офіційно продовжив санкції проти Росії



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Санкції проти Росії продовжено на пів року - до червня 2020

Європейський союз 19 грудня офіційно продовжив санкції проти Росії. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

the EU has today officially approved the extension of the economic sanctions against #Russia for 6 months. EU leaders will again discuss whether to prolong or not at #EUCO in June 2020. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 19, 2019

Повідомляється, що ЄС сьогодні офіційно схвалив продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

«Лідери ЄС знову обговорять, продовжувати санкції чи ні в червні 2020 року», - підкреслив він.

Нагадаємо, цього тижня уряд Росії розширив санкції проти України, а також асортимент заборонених для імпорту українських товарів. Зокрема, під санкції потрапили дев'ять одеських депутатів з оточення Геннадія Труханова та Володимира Галантерніка.

Пізніше стало відомо, що Російська Федерація зняла санкції з двох соратників народного депутата Віктора Медведчука - Юлія Іоффе та Єгора Бенкендорфа.