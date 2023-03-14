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ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»
Найімовірніше, закон не стосуватиметься фізичних осіб
фото з відкритих джерел

Закон вимагатиме від громадських організацій розкривати свої джерела фінансування з-за меж ЄС

У Європейському Союзі почали роботу над власним законом про «іноземних агентів», який вимагатиме від громадських організацій розкривати свої джерела фінансування з-за меж ЄС. Так повідомляє Politico з посиланням на власні поінформовані джерела.

Зазначається, що європейський закон про «іноземних агентів» навряд чи буде спрямований проти фізичних осіб, але змусить як комерційні, так і неприбуткові організації розкривати фінансування з-за меж ЄС.

«У рамках боротьби із зовнішніми впливами Європейський Союз працює над законом, що примусить недержавні організації, консультаційні агентства та академічні інституції розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС», - йдеться у повідомленні.

Наразі підготовка законопроєкту перебуває на ранньому етапі і буде завершена не раніше травня.

Politico додає, що останнім часом ЄС зіткнувся зі значною кількістю випадків стороннього втручання у внутрішні процеси - від російських спроб кіберзламу до китайських університетських грантів, покликаних змінити дискурс про права людини.

Нагадаємо, раніше закон про іноагентів було відхилено в Грузії через протести.

Теги: закон фінансування

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