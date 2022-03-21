ЄС сьогодні збільшить допомогу на озброєння для України – МЗС Німеччини

«Ми також закриваємо лазівки в санкціях», – зазначила Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз сьогодні збільшить допомогу на закупівлю військової техніки та озброєння для України. Йдеться про суму 1 млрд євро. Про це повідомляє Twitter МЗС Німеччини.

«Сьогодні ми приймемо рішення про подальшу військово-фінансову підтримку України з боку ЄС. Зокрема збільшимо кошти на закупівлю техніки і озброєнь до 1 млрд євро. Ми також закриваємо лазівки в санкціях», – зазначила Бербок.

Бербок також підкреслила, що ще багато українських біженців залишать Україну, тому потрібно організувати повітряний коридор від зовнішнього кордону ЄС до всіх європейських країн, а також через Атлантичний океан.

Сьогодні 13 країн світу підписали спільну заяву щодо нагальної модернізації протиповітряної оборони України. Заяву, зокрема, підписали США, країни Балтії та Польща

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від США системи протиповітряної оборони найближчими днями.

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