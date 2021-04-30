ЄС, Світовий банк та IFC зробили жорстку заяву через звільнення Коболєва

ЄС приєднується до міжнародного занепокоєння через зміни в «Нафтогазі»

Міжнародні партнери України серйозно занепокоєні останніми подіями в «Нафтогазі»

Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Відповідну заяву оприлюднено сьогодні на сайті представництва ЄС в Україні.

«Ми серйозно занепокоєні останніми подіями в «Нафтогазі України» – державній нафтогазовій компанії України, де тимчасово припинені повноваження наглядової ради з метою звільнення діючого керівництва», – зазначають підписанти.

Вони закликають керівництво України ухвалювати «критично важливі управлінські рішення на державних підприємствах у повній відповідності до основних засад визнаних стандартів корпоративного управління».

У заяві зазначено, що останніми роками Україна «досягла значного прогресу в реалізації реформи корпоративного управління у державному секторі, спрямованої на забезпечення прозорості, підзвітності та незалежності», проте, на думку підписантів документа, є критична необхідність зміцнити досягнутий прогрес, щоб «покращити інвестиційний клімат в Україні та залучити вкрай потрібні інвестиції приватного сектору».

«Ми сподіваємося, що українська влада підтвердить свою прихильність до продовження реформ, які розблокують інвестиції, що допоможуть країні вийти з кризи та реалізувати свій потенціал», – йдеться в заяві.

Варто додати, що джерело «Європейської правди» серед західних дипломатів запевнило, що партнери знали про наміри щодо змін у керівництві «Нафтогазу» і переконували Київ не робити цього.

«Ми неодноразово заявляли уряду, що це призведе до серйозного обурення не лише в західних столицях, але й серед донорів та партнерів», – зауважив співрозмовник.

Напередодні США озвучили жорстку заяву щодо кадрових змін у керівництві «Нафтогазу».

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідної заяви не писав.

НАК «Нафтогаз України» відреагував на звільнення Коболєва. У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є «юридичною маніпуляцією» та демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами.

Кабмін у свою чергу заявив, що «держкомпанії належать державі».

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