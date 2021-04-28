Маніпуляція і повернення до ручного управління. «Нафтогаз» прокоментував звільнення Коболєва

У «Нафтогазі» вважають рішення уряду поверненням до практики ручного управління державними підприємствами

НАК «Нафтогаз України» відреагував на звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління компанії. У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є «юридичною маніпуляцією». Про це йдеться у заяві компанії.

«Прийняте Кабінетом міністрів України рішення є юридичною маніпуляцією. Звільнення Наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління [Андрія Коболєва] є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами. [...] Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління «Нафтогазу», демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами», – наголосили у компанії.

«Нафтогаз» із посиланням на свій статут та закон пояснює, що пропозиції щодо призначення або звільнення голови правління – це виключна компетенція наглядової ради і їх не можна передати загальному збору акціонерів (державі в особі уряду).

Компанія пояснює, що – попри кризу та нарощування боргів – вона забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2020 році, що складає 13% доходів країни за минулий рік. Проте уряд пояснював, що визнав незадовільною роботу наглядової ради та Коболєва через збитки: у 2020 році чистий збиток становив 19 млрд грн, хоча компанія мала отримати 11,5 млрд грн прибутку.

«Нафтогаз» зазначив, що такі дії уряду це сигнал всім держпідприємствам: «робота в інтересах бюджету та народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися», а також інвесторам: «умови роботи державних підприємств України є непередбачуваними та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності».

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади глави правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідного заяви не писав.

Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.

Напередодні «Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році. «За 2020 рік збиток склав 19 млрд грн, порівняно з прибутком 2,6 млрд грн у 2019 році, під впливом нижчого попиту та цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів», – йдеться у повідомленні. У пресслужбі зазначили, що нормалізований прибуток за 2020 рік, за виключенням резерву сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн.

Водночас, завтра в сесійній залі парламенту повинні голосувати за призначення нового міністра енергетики. На його посаду пропонують віце-президента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка.

28 квітня Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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