Коболєв дізнався про заільнення з новин

Голови НАК «Нафтогаз України» заявив, що заяв про відставку не писав

Андрій Коболєв, якого Кабмін сьогодні вирішив звільнили з посади голови НАК «Нафтогаз України», заявив, що дізнався про це із новин. У фейсбуці очільник НАК написв, що наразі цю інформацію коментувати не може. І додав, що жодних заяв про відставку не писав.

Як стало відомо сьогодні, 28 квітня, Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК «Нафтогаз України». Відповідне рішення було схвалене під час засідання Кабміну.

Коболєв очолював держкомпанію протягом семи років – із березня 2014 року.

Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.

Напередодні «Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році. «За 2020 рік збиток склав 19 млрд грн, порівняно з прибутком 2,6 млрд грн у 2019 році, під впливом нижчого попиту та цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що нормалізований прибуток за 2020 рік, за виключенням резерву сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн.

Раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Постачальники газу опублікували свої річні тарифи для українців і вони перевищують позначку 6,99 грн, що діяла під час опалювального сезону. У трьох областях встановили захмарні ціни на газ.