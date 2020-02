ЄС у березні скасує санкції проти Азарова і Ставицького, - журналіст

За його словами, посли країн ЄС на саміті 4 березня на півроку продовжать санкції відносно 175 росіян і сепаратистів, а також 44 організацій

Європейський союз у березні скасує санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його словами, посли країн ЄС на саміті 4 березня на півроку продовжать санкції відносно 175 росіян і сепаратистів, а також 44 організацій.

«У той же день вони продовжать заморожування активів Януковича та 8 осіб з його оточення на 12 місяців, його сина - на 6 місяців, і виключать Азарова і Ставицького зі списку», - додав Йозвяк.

on 4 March EU ambs will prolong sanctions on 175 Russians & separatists + 44 entities by 6 months. the same day they'll also prolong asset freezes on #Yanukovych & 8 associates by 12 months, his son by 6 months & remove Azarov & Stavytskyi from the list. #Russia #Ukraine #Crimea