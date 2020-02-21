  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЄС у березні скасує санкції проти Азарова і Ставицького, - журналіст

    • Розсилка
    <span>Експрем&rsquo;єр Микола Азаров, який після Революції гідності втік до Росії, продовжує боротися за статки і майно, яке вимушено залишив в Україні</span> - ЄС у березні скасує санкції проти Азарова і Ставицького, - журналіст
    Експрем’єр Микола Азаров, який після Революції гідності втік до Росії, продовжує боротися за статки і майно, яке вимушено залишив в Україні

    За його словами, посли країн ЄС на саміті 4 березня на півроку продовжать санкції відносно 175 росіян і сепаратистів, а також 44 організацій

    Європейський союз у березні скасує санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    За його словами, посли країн ЄС на саміті 4 березня на півроку продовжать санкції відносно 175 росіян і сепаратистів, а також 44 організацій.

    «У той же день вони продовжать заморожування активів Януковича та 8 осіб з його оточення на 12 місяців, його сина - на 6 місяців, і виключать Азарова і Ставицького зі списку», - додав Йозвяк.

    Раніше повідомлялося, що Європейський союз планує продовжити санкції проти Росії у червні 2020 року. Очікується, що рішення буде прийнято на саміті Східного партнерства 18 червня, який згодом перейде у формат саміту Європейської комісії.

    Зазначимо, на початку лютого справу колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова передали у Вищий антикорупційний суд. СБУ розшукує його за перевищення влади або службових повноважень, Інтерпол у свій час відмовився оголошувати експрем'єра в розшук.

    ЄС СБУ суд санкції Микола Азаров Антикорупційний суд журналіст Вищий антикорупційний суд розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ