ЄС виділить 50 млн євро на підтримку сходу України

У Брюсселі Україна та Єврокомісія підписали Угоду про фінансування заходів «Підтримка ЄС для сходу України»

Підписано угоду між урядом України та Єврокомісією про підтримку ініціатив, спрямованих на східну Україну. Документ, що має назву «Угода про фінансування заходів «Підтримка ЄС для сходу України» підписали віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе та представниця ЄК Катаріна Матернова. Угодою передбачено надання Україні



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У Брюсселі Україна та Єврокомісія підписали Угоду про фінансування заходів «Підтримка ЄС для сходу України»

Підписано угоду між урядом України та Єврокомісією про підтримку ініціатив, спрямованих на східну Україну.

Документ, що має назву «Угода про фінансування заходів «Підтримка ЄС для сходу України» підписали віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе та представниця ЄК Катаріна Матернова.

Угодою передбачено надання Україні фінансування на суму 50 млн євро за рахунок Європейського інструменту сусідства.

Документ створює правові підстави для фінансування Єврокомісією заходів, спрямованих на сприяння миру, економічному відновленню та примиренню у східній Україні.

Угода передбачає чотири напрямки фінансування: децентралізація та врядування; економічне відновлення та розвиток малого та середнього підприємництва; безпека громади та соціальна єдність; секторальні реформи та структурні зміни.

Серед іншого, передбачається, що кошти будуть спрямовані на стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП); заохочення громадських ініціатив щодо соціальної єдності та примиренню; підтримку секторальних реформ та структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти; підтримка критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, також планується підписання угоди між урядом України, Європейською комісією та урядом Угорщини про фінансування Дунайської транснаціональної програми. Проект документа передбачає надання Україні фінансування за рахунок ENI у розмірі 5 млн євро.

Нагадаємо, на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС у п'ятницю у Брюсселі головують прем'єр-міністр Володимир Гройсман та високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Головним питанням порядку денного засідання є імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Джерело: Європейська правда