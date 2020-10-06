Столичні пільговики не можуть отримати безкоштовні ліки



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У районів закінчились кошти на безкоштовні ліки

Від початку жовтня почалися збої з видачею безоплатних медичних препаратів для пільговиків, які отримують їх за програмою «Здоров’я киян». При цьому в одних районах міста ліки є, а в інших немає. Чому - з’ясовували в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

Пенсіонер Олександр Сидоренко, що хворіє на астму, розповів, що йому виписали рецепт на два життєво необхідних для нього препарати, що коштують разом понад 1500 грн, тобто майже всю його пенсію. Та в Подільському районі, де він зареєстрований, в аптеках він не може отримати безкоштовно ці ліки. «Якби я жив у Шевченківському, мав би ліки», - скаржиться пенсіонер.

Річ у тім, що на цю програму кошти виділяються кожному району окремо, в залежності від кількості пільговиків. Наприклад, таких в Подільському 26500 людей. Аби забезпечити в рік всіх необхідними ліками потрібно майже 7 млн гривень. Саме стільки медики і просили у Київради. Але депутати виділили менше. «З початку року ми отримали 4,807 млн гривень. І з червня почали писати Департаменту охорони здоров’я листи, що кошти на пільгові ліки закінчаться на початку жовтня. Нам додали 200 тисяч, а потім ще 260 тисяч», - розповідає Ігор Королик, директор консультаційно-діагностичного центру Подільського району. Але району потрібно 560 тисяч щомісячно.

Менше коштів виділили не лише Подільському району. Така ж проблема в Голосіївському, Оболонському районах.

Якщо найближчим часом не буде дофінансування, безоплатні препарати зникнуть з усіх аптек.

Насправді за роки існування програми «Здоров’я киян» депутати рідко коли виділяли всю суму одразу. Зазвичай додавали на наступних засіданнях. Але в вересні відбулася вже остання сесія депутатів Київради VІІІ скликання, і до фінансування ліків так і не дійшли.

Раніше консультаційно-діагностичні центри латали дірки з фінансуванням, самотужки заробляючи кошти. Але через пандемію підприємствам дозволили не проходити профогляди – одна з найбільших статей доходу. Також знизилися прибутки від оренди.

Тож, скоріше за все, пільговикам доведеться чекати засідання наступної Київради ІХ скликання.