ЄС виділяє окремий бюджет на боротьбу з дезінформацією з Росії

Бюджет передбачає виділення коштів щорічно протягом трьох років починаючи з 2018 року

Спеціальна робоча група Євросоюзу, що займається питаннями протидії російської дезінформації, буде отримувати фінансування в розмірі 1,1 млн євро в рік з бюджету ЄС. Бюджет передбачає виділення коштів щорічно протягом трьох років починаючи з 2018 року. Бі-бі-сі вдалося ознайомитися з затвердженими документами на цей рахунок. Оперативна робоча



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Фото: AFP Оперативна робоча група зі стратегічних питань East StratCom Task Force була створена Євросоюзом у 2015 році

Бюджет передбачає виділення коштів щорічно протягом трьох років починаючи з 2018 року

Спеціальна робоча група Євросоюзу, що займається питаннями протидії російської дезінформації, буде отримувати фінансування в розмірі 1,1 млн євро в рік з бюджету ЄС.

Бюджет передбачає виділення коштів щорічно протягом трьох років починаючи з 2018 року. Бі-бі-сі вдалося ознайомитися з затвердженими документами на цей рахунок.

Оперативна робоча група зі стратегічних питань East StratCom Task Force була створена Євросоюзом в 2015 році з метою протидії кампанії з дезінформації з боку Росії.

До цього вона фінансувалася з існуючого бюджету, призначеного для стратегічних комунікацій ЄС.

Чим займається ця група?

Зараз група East StratCom Task Force публікує щотижневі «Огляди дезінформації». Це добірка матеріалів, що розповідає про випадки спотворення або маніпуляції фактами в матеріалах російських ЗМІ.

Ці матеріали готує мережа з 400 експертів, журналістів, чиновників і аналітичних центрів в більш ніж 30 країнах світу.

При цьому, як відзначають в East StratCom, матеріали «Огляду дезінформації» не можуть розглядатися як такими, що представляють офіційну позицію ЄС.

East StratCom лише аналізує добірку, надіслану їм мережею експертів і волонтерів.

Група також готує тексти і відео, що роз'яснюють політику ЄС в регіоні «Східного партнерства», а також публікує офіційну інформацію ЄС російською мовою.

Зараз в East StratCom працюють 14 постійних співробітників з різних країн Європи.

На що піде новий бюджет?

За словами співрозмовників Бі-бі-сі, знайомих з роботою групи, засоби, в першу чергу, підуть на поліпшення моніторингу російських ЗМІ.

Зараз група спирається в своїй роботі на мережу експертів і волонтерів. Тому обізнаність про поширення дезінформації в інтересах Кремля в тій чи іншій країні залежить від кількості і якості експертів в цьому регіоні.

З наступного року East StratCom сподівається зробити моніторинг ЗМІ більш системним і масштабним, відзначили співрозмовники Бі-бі-сі.

Від розповіді про конкретні приклади поширення перекручених фактів Група має намір перейти до аналізу того, як поширюються і змінюються інформаційні сигнали, які посилаються прокремлівськими ЗМІ Росії.

East StratCom також планує розширити число мов на яких він буде публікувати свої матеріали. Зараз їх звіти можна прочитати тільки на англійській і російській.

Стримане невдоволення Москви

East StratCom завжди підкреслює, що група не займається контрпропагандою щодо Росії.

«[Завдання групи] - активне просування політики Європейського союзу по відношенню до країн» Східного партнерства ». При необхідності група також виявляє дезінформацію і спростовує її», - йдеться на сайті East StratCom.

При цьому МЗС Росії не раз висловлювало стримане невдоволення самим фактом наявності в ЄС структури, що говорить про дезінформацію, яка виходить від російських (в тому числі і державних) ЗМІ.

У лютому 2017 року департамент інформації і друку МЗС РФ створив новий розділ на своєму сайті для розповіді про «фейкові новини і заяви» західних ЗМІ.

«На сьогоднішній день є розуміння, що тиражування новин, що видаються за правду про нашу країну, в західних мейнстрімових ЗМІ набуло характеру масштабної епідемії», - підкреслила тоді Захарова.

Співрозмовники Бі-бі-сі в дипломатичній службі ЄС відзначають, що East StratCom не випускає і не буде випускати контрпропагандистські матеріали щодо російських ЗМІ.

Група планує зосередитися на підвищенні обізнаності жителів ЄС про спотворення фактів в прокремлівських ЗМІ і тому, як ці історії потрапляють і в незалежні видання на Заході.

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Джерело: ВВС Русская служба