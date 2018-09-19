«Євробляхери» перекрили трасу Київ - Харків



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Учасники акції протесту вимагають відремонтувати дорогу

На виїзді з Полтави вранці в середу, 19 вересня, власники автомобілів на єврономерах перекрили трасу Київ - Харків з вимогою відремонтувати дорогу. Про це пише Сайт міста Полтава.

Водії оголосили свою акцію безстроковою. Учасники протесту обіцяють обмежувати рух до тих пір, поки їх не почують.

«Акція безстрокова. Поки не доб'ємося, щоб до нас приїхала влада і не сказала, коли це робитиме! Щоб виганяла техніку і вже робила!», - сказав громадський активіст Ігор Панченко.

Біля місця блокування утворилися затори із десятків машин, переважно, вантажівок. Частина водіїв об'їжджає перекриття бічними вулицями.

На місці блокування дороги чергують кілька екіпажів патрульної поліції.

Як повідомлялося, сьогодні «євробляхери» знову заблокували урядовий квартал у столиці. Причиною збору активістів стало засідання Кабінету міністрів, на якому будуть вносити правки до законопроекту щодо розмитнення автомобілів. Власники «євроблях» переживають про подальшу долю ухвалення рішення.

Нагадаємо, у липні водії автомобілів на єврономерах теж влаштували чергову акцію протесту у центрі Києва. Вони заблокували урядовий квартал, вулицю Грушевського від Арсенальної до Європейської площі.

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