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    Євродепутатка закликала ЄС і Німеччину відреагувати на намір Путіна полегшити видачу паспортів РФ

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    Євродепутатка Ребекка Гармс - Євродепутатка закликала ЄС і Німеччину відреагувати на намір Путіна полегшити видачу паспортів РФ
    Євродепутатка Ребекка Гармс
    Фото: UATV

    Ребекка Гармс хоче, аби питання спрощеної видачі паспортів РФ розглянула Рада безпеки ООН

    Євродепутат Ребекка Гармс закликала ЄС та ФРН, яка нині очолює Раду Безпеки ООН, проявити ініціативу в зв’язку з планом Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів для усіх українців. Про це Гармс заявила в суботу на своїй сторінці в Twitter, повідомляє «Укрінформ».

    «Гей, ЄС! Після деяких критичних слів про паспортизацію Донбасу (а це краще, ніж нічого) тепер ви бачите, що Путін продовжує свою ескалацію. Федеріка Могеріні, Йоганнеса Ган, Жана-Клод Юнкер! Чи підніме Гайко Маас (голова МЗС Німеччини) це питання на Раді безпеки ООН? Чи українці знову повинні взяти на себе ініціативу?», - звернулася Ребекка Гармс до провідних єврочиновників.

    Як повідомляв «Главком» раніше, президент РФ Володимир Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство в спрощеному порядку не тільки жителям так званих «ДНР» та «ЛНР», а й усім українцям.

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