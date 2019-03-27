Європарламент заборонив продаж одноразового пластикового посуду з 2021 року



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Під заборону потраплять пластикові столові прибори, вушні палички та коктейльні трубочки

Європарламент схвалив поправки в законодавство Європейського Союзу, якими забороняється виробництво і продаж на території ЄС одноразових виробів із пластику з 2021 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Під заборону потраплять пластикові столові прибори, вушні палички та коктейльні трубочки.

Крім того, у новому законі містяться вимоги до країн ЄС обмежити використання тих пластикових виробів, у яких поки немає альтернативи.

Відповідні заходи держави повинні розробити самостійно.

Нагадаємо, на Філіппінах у шлунку мертвого кита виявили 40 кг пластику.