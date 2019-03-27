Європарламент заборонив продаж одноразового пластикового посуду з 2021 року
-
Розсилка
Під заборону потраплять пластикові столові прибори, вушні палички та коктейльні трубочки
Європарламент схвалив поправки в законодавство Європейського Союзу, якими забороняється виробництво і продаж на території ЄС одноразових виробів із пластику з 2021 року.
Про це повідомляє The Guardian.
Під заборону потраплять пластикові столові прибори, вушні палички та коктейльні трубочки.
Крім того, у новому законі містяться вимоги до країн ЄС обмежити використання тих пластикових виробів, у яких поки немає альтернативи.
Відповідні заходи держави повинні розробити самостійно.
Нагадаємо, на Філіппінах у шлунку мертвого кита виявили 40 кг пластику.