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    Європарламент заборонив продаж одноразового пластикового посуду з 2021 року

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    Європарламент заборонив продаж одноразового пластикового посуду з 2021 року

    Під заборону потраплять пластикові столові прибори, вушні палички та коктейльні трубочки

    Європарламент схвалив поправки в законодавство Європейського Союзу, якими забороняється виробництво і продаж на території ЄС одноразових виробів із пластику з 2021 року.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Під заборону потраплять пластикові столові прибори, вушні палички та коктейльні трубочки.

    Крім того, у новому законі містяться вимоги до країн ЄС обмежити використання тих пластикових виробів, у яких поки немає альтернативи.

    Відповідні заходи держави повинні розробити самостійно.

    Нагадаємо, на Філіппінах у шлунку мертвого кита виявили 40 кг пластику.

    ЄС Європарламент
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