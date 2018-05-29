Європарламент змусить праві партії відзвітуватися за витрачені кошти

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Засідання Європарламенту

Дані політичні партії підозрюються в незаконному використанні 427 тисяч євро

Бюро Європейського парламенту, який очолює президент даного органу ЄС Антоніо Таяні звернулося до об’єднання «Європа націй і свободи» (ENF) із проханнями прокоментувати звинувачення щодо незаконного використання щонайменше 427 тисяч євро. Про це повідомляє видання EU Observer.

Відповідні звинувачення були сформовані на основі роботи Комітету бюджетного контролю Європарламенту.

До фракції об’єднання «Європа націй і свободи» (ENF) входять праворадикальні партії і євроскептики – Національний фронт Франції, Ліга Півночі Італії, Партія свободи Австрії і Партія свободи Нідерландів.

До слова, Рада Євросоюзу схвалила мільярд євро для України.