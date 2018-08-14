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    Європейська кіноакадемія закликала оголосити 14 серпня Днем Сенцова

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    Європейська кіноакадемія закликала оголосити 14 серпня Днем Сенцова

    «Достатньо, давайте не будемо дивитися, як Олег Сенцов помирає», - заявили європейські киномитці

    У Європейській кіноакадемії закликають оголосити 14 серпня Днем українського режисера Олега Сенцова, який голодує в ув'язненні вже 93-й день.

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    Про це повідомляється на сайті організації.

    «Не будемо дивитися, як Олег Сенцов помирає - давайте оголосимо вівторок, 14 серпня, Днем Олега Сенцова!», - йдеться в повідомленні.

    У кіноакадемії закликали світові ЗМІ, глав держав, членів національних парламентів та Європейського парламенту, а також усіх громадян світового співтовариства - у вівторок, 14 серпня, об'єднати свої голоси в один великий заклик до президента РФ Володимира Путіна: «Пане президенте, змилуйтеся, звільніть Олега Сенцова».

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    Російська правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова 14 серпня зустрілася з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в колонії.

    У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва написала у Facebook, що Олег Сенцов, «здається, врятований» і нібито літак із ним вилетів із Салехарда – центру Ямало-Ненецького автономного округу, де український режисер перебуває в ув’язненні в колонії в місті Лабитнангі. Це повідомлення широко розповсюдили в соцмережах.

    Але пізніше вночі вона додала, що ніякої нової інформації не має, а потім визнала: «Починаю підозрювати, що над нами, можливо, непогано насміялися».

    У неділю вранці в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили кільком російським агентствам, що інформація журналістки не відповідає дійсності, і Сенцов продовжує знаходитися в колонії.

     

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