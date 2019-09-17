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    «Європейська Солідарність» нагадала чиновниці Офісу президента, хто розпочав війну на сході України

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    Заступниця керівника Офісу президента&nbsp;Анна Коваленко потрапила у скандал&nbsp; - «Європейська Солідарність» нагадала чиновниці Офісу президента, хто розпочав війну на сході України
    Заступниця керівника Офісу президента Анна Коваленко потрапила у скандал 

    «Європейська Солідарність» засуджує спробу перекласти відповідальність за війну на сході України з Росії на ветеранів АТО: заява партії

    Фракція політичної партії «Європейська Солідарність» обурена словами заступника керівника Офісу президента Анни Коваленко, яка звинуватила ветеранів – учасників бойових дій у розв’язанні війни на сході України. Про це йдеться у заяві політсили.

    Зокрема, команда «Європейської Солідарності» засуджує будь-які спроби зняти відповідальність з Росії та Путіна за тривалу збройну агресію проти нашої держави. У «ЄС» нагадали, що українська дипломатія надала неспростовні докази перебування російських військ і зброї на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, чим забезпечила системний санкційний тиск на агресора. 

    «Звинувачення на адресу українських військових у розв’язанні війни – удар по міжнародній підтримці і довірі до нашої держави з боку західних союзників», - йдеться в заяві.

    «Особливо насторожує, що подібні звинувачення на адресу ветеранів прозвучали від експертки з питань оборони і безпеки, що може відображати реальне ставлення всього Офісу Президента до захисників і їхніх потреб. При цьому, діючий Президент В.Зеленський уникає публічно називати Російську Федерацію агресором, Путіна ворогом, а російські війська – окупаційними», - заявили в політичній силі Порошенка. 

    Також «Європейська Солідарність» наголошує, що її команда категорично проти «умиротворення агресора ціною національних інтересів України». Та вимагають від влади продовжувати чітку політику зміцнення армії, соціального захисту і поваги до всіх військовослужбовців та ветеранів.

    «Окремо, вимагаємо публічних вибачень перед ветеранами, а від президента – звільнення Анни Коваленко за її неприпустимі висловлювання», - резюмували в «ЄС».

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