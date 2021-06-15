Народні депутати висловили підтримку співголові фракції «Європейська Солідарність» Ірині Геращенко після останнього ефіру програми «Право на владу»

Фракція «Європейська Солідарність» оголосила бойкот телеканалу «1+1» через маніпуляції, сексизм, поширення проросійських меседжів та медіакілерство. Про це народні депутати заявили під час брифінгу у Верховній Раді. Народні депутати висловили підтримку співголові фракції «Європейська Солідарність» Ірині Геращенко після останнього ефіру програми «Право на владу».

«Ганебне дійство, що відбулося минулого четверга на каналі Зеленського, Медведчука і Коломойського 1+1 «Право на владу» – це була замовна інформаційна атака на команду п’ятого Президента України Петра Порошенка. Вона носила відверто проросійський характер, адже повторювала кремлівську пропаганду», – наголосила народна депутатка Марія Іонова.

«Аргументи і факти наступні – якраз команда Порошенка звільнила 3240 заручників, якраз команда Порошенка звільнила 70% території окупованого Донбасу. І це інформаційне кіллерство якраз відбувається проти команди Порошенка», – наголошує Марія Іонова.

Вона також зазначила, що Ірина Геращенко зазнала атаки не тільки як професіонал, а й як жінка і мати. «І це реальне становище в Україні, в якому перебувають жінки-політикині. Такі сексистські висловлювання притаманні команді Зеленського. Ми з вами пам’ятаємо про «18-річну дівчинку» і «бабусю», вже не говорячи про «корабельні сосни» і «піддутих», – нагадала Іонова.

«Шоу на «плюсах» вкотре довело, що інформаційне кіллерство і сексизм в українській політиці є нищівним і нещадним, і він може бути подоланий тільки нульовою толерантністю до його проявів з боку журналістської спільноти, політичних партій і громадськості. Для нас висновок однозначний – тотальний бойкот 1+1 до моменту визнання ними власних помилок і публічних вибачень перед Іриною Геращенко. Ми готуємо звернення до відповідних органів», – повідомила Марія Іонова.

Народний депутат, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський наголосив, що подібна поведінка з боку медіа не є шляхом у майбутнє.

«Коли вдаючись до полемічного запалу в ході телевізійного шоу окремі військовослужбовці допускають неоднозначні заяви, які, можливо, задовольняють тих, хто замовляє певні ефіри, точно не роблять честі ні офіцерським погонам, ні державі взагалі. Коли не можна похвалитися тисячами звільнених заручників, тоді з арсеналів використовується все, починаючи від особистих образ, закінчуючи гендерними питаннями і відвертим сексизмом», – зазначив Забродський.

«Наш крок у бік бойкоту, зокрема каналу 1+1 – це лише початок нашої боротьби і послідовний етап подальшого відстоювання нами прав чоловіків, жінок, громадян України, наших заручників, тих, хто їх звільняв і всіх тих, хто поклав сили, здоров’я і нерви за останні сім років для того, щоб в нашій державі врешті – решт наступив мир, а наші захисники вчасно проверталися додому», – говорить Михайло Забродський.

«Це не можна назвати журналістською роботою, я маю на увазі програму «Право на владу» на телеканалі «1+1». Це був взірець того, як цинічно канал Коломойського і Медведчука вчить українців «патріотизму», бо про патріотизм і Україну там не йшлося. Там навпаки було дуже багато російських наративів, наративів нашого ворога. Там були цитати і відео з російських телеканалів, де російські агенти принижували українських військовополонених. Ці події не будуть без нашої реакції. Ми звертаємося до Служби безпеки України дати їхні висновки з приводу таких трансляцій», – повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар.

«З приводу самої програми – то це не журналістика. Це абсолютно зрежисоване і зманіпульоване шоу, де була одна героїня, яка знала все про звільнення заручників. Це була наша колега і співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко і був натовп, даруйте мені, шакалів, які намагалися чим болючіше вкусити, маніпулюючи будь-якою інформацією, озвучуючи часом відверту брехню під режисуванням ведучої», – говорить Сюмар.

«Мені дуже прикро сьогодні говорити, що у цій програмі журналістика померла вже давно. Але такі маніпуляції насправді шкодять країні, тому що покликані вони не з’ясовувати правду, не давати людям інформацію, а виконувати політичні замовлення від Офісу Президента з вулиці Банкової, з приводу того як розправлятися із своїми політичними опонентами, з ключовою опозиційною силою «Європейської Солідарності». Ми підтримуємо Ірину Геращенко. Ми кажемо «ганьба» такій програмі. Ми констатуємо, що на сьогодні це пропагандистське шоу від влади і абсолютно владний канал. Оголошуємо бойкот», – резюмує Вікторія Сюмар.