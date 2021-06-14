Порошенко про Зеленського: «український патріотизм для нього закінчується там, де починається російські гроші»

Лідер «ЄС» заявив, що імідж «державника», який намагалися створити Зеленському, конфліктує із комерційними інтересами олігархічних телеканалів

Атаки депутатів монобільшості на українську мову виглядають особливо цинічними напередодні 30-ї річниці Незалежності України. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» під час виступу на погоджувальній раді. Він зауважив, що імідж «державника», який намагалися створити Зеленському, конфліктує із комерційними інтересами олігархічних телеканалів та «95-го кварталу», який продає серіали в Росію.

«16 липня має набрати чинності закон про мову, телебачення та радіомовлення, який є складовою частиною законодавства про мову, яке було вперше за 30 років запроваджене нашою командою. І яким було запроваджені квоти на українському телебаченні, радіо, книговидавництві, кіновиробництві. Особливо цинічно це виглядає, що атака на закони про мову робиться напередодні 30-ї річниці Незалежності України», – констатує Петро Порошенко.

«Спочатку цього року режисери «95-го кварталу» спробували приміряти Зеленському маску державника замість звичної йому ідеології «какая разніца». Але щойно високі державні інтереси вступили в конфлікт з «шкурними» комерційними розрахунками, маска державника Зеленського одразу ж спала. Бо український патріотизм для нього закінчується там, де починається російські гроші за показ «Папіка» «95-го кварталу», який продається на російському ринку», – говорить Порошенко.

«Це на словах ви робити піар нібито на боротьбі з олігархами, а на практиці – лобіюєте інтереси каналу олігархів, який планував і планує заробляти на цьому продукті Зеленського. Скажіть, будь ласка, хіба зараз хтось відчуває дискримінацію російської мови в Україні? Хіба взагалі існує ця проблема деінде, крім кісєльових, скабєєвих і соловйових?», – наголошує Порошенко.

«Я маю приємну новину для українців. Наші представники об’єднаної опозиції сьогодні не дали проголосувати це на комітеті. І я закликаю, щоб ми зупинили це безглуздя зараз у Верховній Раді, якщо вони будуть планувати винесення його в зал», – резюмує Петро Порошенко.