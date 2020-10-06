За особистим дзвінком Зеленського в Одесі з виборів зняли кандидата в мери Голубова, – політолог



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Дмитро Голубов

Кирило Молчанов назвав цей інцидент застосуванням адміністративного ресурсу

Політолог Кирило Молчанов заявив, що вказівку зняти кандидата в мери Одеси Дмитра Голубова та його партію «Блок Дмитра Голубова» з виборчих перегонів дав особисто Президент України Володимир Зеленський.

Про це політолог повідомив, посилаючись на інформацію від джерел, пишуть «Українські новини».

«Вперше в історії країни Президент особисто подзвонив із вказівкою зняти з виборів кандидата в мери Одеси! Мова йде про Дмитра Голубова, якого сьогодні зняли з виборчих перегонів за рішенням суду. Позови проти нього подали «Слуги народу» нібито через проблеми з реєстрацією. Але реальною причиною була величезна підтримка Голубова в Одесі. За даними соцопитувань, він впевнено виходив до 2-го туру. Таким чином, рухнув план Офісу Президента з виходом Філімонова у 2-й тур і подальшого зливу виборів в Одесі під Труханова», – зазначив Кирило Молчанов.

Кирило Молчанов назвав цей інцидент застосуванням адміністративного ресурсу.

У свою чергу, сам Дмитро Голубов також розповів про тиск на суд з боку Президента України.

«За моєю інформацією, Зеленський особисто телефонував голові суду та описав, що відбудеться з суддями, які спробують прийняти законне рішення і залишити нашу команду в гонці. Після цього, на прохання Зеленського, керівник обласного СБУ Віктор Доровський повторив загрозу посадити в тюрму суддів вже при особистій зустрічі з головою апеляційного суду Одеської області. Паралельно співробітники СБУ приїжджали до членів територіальних комісій додому і намагалися змусити дати свідчення про якісь порушення в поданій мною і моєю партією документації. Таких брудних виборів в Одесі ще не було ніколи. А причина - острах правлячої партії начисто програти вибори в південній столиці», – сказав Дмитро Голубов.

Голубов зазначив при цьому, що залишається в політиці та буде «надалі відстоювати інтереси одеситів».

Нагадаємо, підставою для судового позову стала нібито невірно оформлена оплата застави для участі в місцевих виборах.