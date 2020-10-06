Конституційний суд сьогодні розгляне закон про Антикорупційний суд



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Розгляд закону про ВАКС почнеться о 10:00

Закон про ВАКС визначає основи організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до його суддів і гарантії їх діяльності

У Конституційному суді України у вівторок відбудеться розгляд справи щодо конституційності закону «Про Вищий антикорупційний суд», повідомила напередодні пересслужба КСУ.

Згідно з повідомленням, суддя-доповідач у справі – Володимир Мойсик.

«О 10:00 Велика палата Конституційного суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розгляне справу за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» від 7 червня 2018 року № 2447–VIII зі змінами», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що закон, який судді перевірятимуть на відповідність Основному закону, «визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності».

«Автори клопотання вважають, що оспорюваний закон не відповідає Конституції України, а його правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією України засад функціонування судоустрою в Україні та звуження прав суддів щодо їх незалежності та недоторканості», – йдеться в повідомленні.

КСУ раніше вже виніс свої вердикти у справах, що сторсувалися антикорупційних органів. Так, 28 серпня суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. 16 вересня КСУ визнав неконституційними низку положень закону про Національне антикорупційне бюро.

Між іншим, минулого тижня Конституційний суд відклав розгляд закону про ринок землі. На засідання не зміг з'явитися представник президента в суді.