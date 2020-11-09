Результати виборів до Одеської облради не змогли озвучити через комп'ютерний вірус

Протокол про результати голосування планують переробити на іншому комп'ютері

Територіальна виборча комісія (ТВК) в Одеській області не змогла 8 листопада озвучити результати виборів до Одеської обласної ради. Члени облвиборчкому одноголосно підтримали пропозицію перенести засідання на ранок 9 листопада.

Про це повідомляє «Думська».

За словами представників ТВК, через вірус комп'ютер нібито видає помилку, яка не дозволяє остаточно підрахувати результати голосування.

Протокол про результати голосування планують переробити на іншому комп'ютері.

Місцеві ЗМІ припускають, що затримка з оголошенням результатів виборів в Одеську облраду пов'язана з тим, що штаби партій, що брали участь у виборах, не можуть домовитися між собою про кількість місць в обласних зборах.

Рівно через тиждень в Одесі пройде другий тур виборів мера. На посаду міського голови Одеси претендують чинний мер Геннадій Труханов (у першому турі набрав 38,3% голосів) і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик (19,4%).