«Європейська солідарність» заявила про підтримку у другому турі виборів мера Луцька самовисуванця Богдана Шибу

Богдан Шиба є дійсно європейським лідером - представник від «Європейської солідарності»

«Європейська солідарність» у другому турі виборів мера Луцька підтримує самовисуванця Богдана Шибу. Про це кандидат на посаду Луцького міського голови Богдан Шиба повідомив на брифінгу, трансляцію вів «Прямий».

«…Про свою підтримку всіх ініціатив, які буде пропонувати «Європейська солідарність» для того, щоб наше місто змінилось у кращий бік, щоб в нашому місті ще сильніше відстоювались європейські цінності, і щоб лучани жили краще», – сказав Шиба.

Також представник від «Європейської солідарності» Юрій Моклиця зазначив, що Богдан Шиба є дійсно європейським лідером.

«На щастя, я мав можливість працювати з обома теперішніми претендентами на крісло міського голови і для мене, як представника європейської партії питання взагалі навіть не виникає. Богдан Павлович Шиба — це дійсно європейський лідер, і практично єдиний з двох кандидатів, який може припасувати нашій партії і її цінностям, для мене від початку було це рішення очевидним. Якщо Богдан Павлович буде у другому турі, то я і при можливості, вся команда «Європейської солідарності» буде його підтримувати. І я думаю, що ми попрацюємо в новій і оновленій Луцькій міській раді вже в якості нової демократичної влади», – сказав Моклиця.

Як повідомлялося, до Луцької міської ради проходять шість партій.

Нагадаємо, у Луцьку відбудеться другий тур місцевих виборів. Луцька міська територіальна виборча комісія встановила результати виборів Луцького міського голову, повідомляє громадянська мережа ОПОРА. Найбільшу кількість голосів (18 тис. 934) набрав кандидат від партії «За майбутнє» Ігор Поліщук. Друге місце посів самовисуванець Богдан Шиба (7 тис. 662 голоси). Це, відповідно, 32,47% і 13,14% голосів виборців.