Європейський суд присудив компенсацію в 10 тис. євро екс-голові Митниці Макаренку

ЄСПЛ постановив виплатити Макаренку 10 тис. євро моральної шкоди

Європейський суд з прав людини присудив відшкодування моральної шкоди у розмірі 10 тисяч євро екс-голові Державної митної служби України Анатолію Макаренку. Відповідне рішення опубліковано на сайті Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), Макаренко звернувся в ЄСПЛ зі скаргою на незаконний арешт у червні 2010 року. «У лютому 2009 року



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Екс-голова Державної митної служби Анатолій Макаренко поскаржився в ЄСПЛ на незаконний арешт

ЄСПЛ постановив виплатити Макаренку 10 тис. євро моральної шкоди

Європейський суд з прав людини присудив відшкодування моральної шкоди у розмірі 10 тисяч євро екс-голові Державної митної служби України Анатолію Макаренку.

Відповідне рішення опубліковано на сайті Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ),

Макаренко звернувся в ЄСПЛ зі скаргою на незаконний арешт у червні 2010 року. «У лютому 2009 року Макаренко підписав розпорядження про митне оформлення 11 мільярдів кубічних метрів газу, який, як згодом виявила міжнародна арбітражна група, був узятий в порушення договору від російсько-української газотранспортної компанії. Макаренку було пред'явлено звинувачення у нехтуванні службовими обов'язками... Він утримувався під вартою з червня 2010 року по липень 2011 року, коли Апеляційний суд звільнив його під зобов'язанням не ховатися. Він був визнаний винним у звинуваченнях в липні 2012 року і отримав умовний термін тюремного ув'язнення строком на чотири роки. Він був звільнений від кримінальної відповідальності в 2014 році», - йдеться в документі.

Суд постановив виплатити позивачеві 10 тис. євро нематеріального збитку, а також погасити 2 тис. євро судових витрат.