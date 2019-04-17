Європол про нову загрозу для ЄС: страшніша за тероризм і міграцію



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Злочинний бізнес у ЄС оцінюється в близько €110 млрд на рік

У Європолі заявили, що організовані злочинні угруповання, в першу чергу італійські, албанські та східноєвропейські, становлять найбільшу загрозу європейській безпеці, випереджаючи тероризм і міграцію.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європолу.

«Глава Європейського центру з питань організованої злочинності Європолу Ярі Лукка заявив, що в даний момент організований кримінал є найбільшим ризиком для внутрішньої безпеки Європейського Союзу, серйознішим за тероризм та міграцію. За даними Європолу, найбільшими гравцями в кримінальному світі ЄС є італійські мафіозні клани, албанські та східноєвропейські угруповання, а також мотоциклетні банди», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, все активнішу участь у житті злочинного світу Європи беруть азіатські, американські та африканські групи, які все частіше співпрацюють між собою. Загалом же злочинний бізнес у ЄС оцінюється в близько €110 млрд на рік.

Чиновники Європолу також підкреслили, що в останні роки організована злочинність перебувала «в тіні», коли Європа зіткнулася з хвилею терористичних атак і величезною міграційною кризою, але тепер питання необхідно «вирішувати шляхом транскордонного співробітництва».

Як відомо, Європол або Європейське поліцейське управління є установою правопорядку ЄС, що збирає інформацію про кримінальні злочини в країнах цього блоку. Ця інституція діє з 1999 року.