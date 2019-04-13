Дружину відомого бізнесмена обікрали в державній лікарні



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«Охматдит», в якому немає навіть камер відеоспостереження, уподобали кишенькові крадії

У дружини колишнього керівника «Київстару» Петра Чернишова вкрали гаманець в «Охматдиті», куди вона прийшла зі своєю донькою.

«За час перебування в корпусі вона кілька разів скористалася ліфтом, зайшла в аптечний кіоск за бахилами, провела якийсь час в приймальному покої і в відділенні. Цього виявилося достатньо, щоб в не в піковий час опинитися жертвою кишенькового злодія», - написав Петро Чернишов в Facebook.

Як виявилось, його дружина була не єдиною, яку обікрали в той час.

«Коли вона запитала продавця аптеки, відразу все стало зрозуміло - інша жінка щойно прийшла до нього з точно такою ж проблемою - і не тільки вона. Всі тут знають - у відділенні крадуть, і крадуть часто. Це підтвердили і тітки за стійкою біля входу, і охоронці, і ліфтер. Версії різнилися: ви, напевно, в аптеці стояли в черзі? Ви, напевно, в ліфті їздили? Тут, напевно, цигани ходили?» - розповідає Чернишов.

При цьому він нарікає, що немає ні столу знахідок, ні журналу, куди можна написати про пропажу і залишити телефон на випадок, якщо річ або хоча б документи повернуть, ні навіть камери спостереження.

«Якщо у вас так часто крадуть гаманці, може бути є місце, де можна пошукати, раптом непотрібні злодіям документи все-таки кидають? - Ну подивіться в смітниках - А хто прибирає смітники? - Так якісь двірники, ми не знаємо де їх знайти і як зв'язатися», - переповідає він розмову зі співробітниками лікарні.

Його дружина, разом з ще однією жертвою, у котрої дитина була в реанімації, а у вкраденому гаманці був паспорт, змушені були перевіряти смітник.

«Смітники потрошили разом, але безрезультатно. Дружина обійшла охоронців на всіх в'їздах, зайшла в інші корпуси, всюди залишала телефон і всюди зустрічала одну реакцію: стіл знахідок? Нам він навіщо? Так, у нас тут постійно крадуть. Так, навряд чи ви щось знайдете. Так, поліцію майже ніколи не викликають. Давайте, телефон, якщо що – зателефонуємо», - передає ситуацію в «Охматдиті» Чернишов, який свого часу входив до трійки найкращих менеджерів в Україні.

З поцупленої карточки його дружини встигли більше 20 раз зняти до 100 грн.

На його думку, в «Охматдиті» всі в курсі, але не вважають це своєю проблемою. В поліції також підтвердили, що достатньо скарг на крадіжки в цій лікарні.

«І якщо на цьому відносини з державною медициною у нас закінчуються (дуже цього хочеться!), То з Нацполіцією - тільки починаються. Якщо хтось може затегать правильних людей з Охматдиту (я не вірю що їх начальники про це не знають!) І з Нацполіціі - буду вдячний. Або дати мені телефони тих, хто допоможе. Тому що кожен день страждають сім'ї з дітьми. А всього то треба поставити камери і не пускати сторонніх людей. Ну і можливо когось в Охматдиті поміняти», - закликає Чернишов.