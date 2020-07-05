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    Європол відзвітував про викриття найбільшої в історії злочинної групи

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    <p>Європейські силовики затримали понад тисячу людей, вилучили зброю, мільйони фунтів і євро, тонни наркотиків</p> - Європол відзвітував про викриття найбільшої в історії злочинної групи

    Європейські силовики затримали понад тисячу людей, вилучили зброю, мільйони фунтів і євро, тонни наркотиків

    Викрити організацію вдалося завдяки тому, що поліція зуміла розшифрувати секретний чат, де спілкувалися підозрювані

    Поліція Франції, Нідерландів і Британії провела найбільшу в історії операцію проти організованої злочинності. Затримали понад тисячу людей, вилучили зброю, мільйони фунтів і євро, тонни наркотиків.

    Про це повідомляє BBC.

    Викрити організацію вдалося завдяки тому, що поліція зуміла розшифрувати секретний чат, де спілкувалися підозрювані.

    Про операції Venetic силові структури трьох країн повідомили одночасно.

    У Британії заарештували 746 людей, в Нідерландах — понад сотню, у Франції не назвали точну кількість затриманих, однак уточнили, що йдеться про сотні людей, залучених, на думку поліції, до незаконної діяльності. Їхні імена і ролі в злочинах поліція поки що не розкриває.

    Відомо, що у всіх трьох країнах затримали й поліціянтів, яких тепер звинувачують у співпраці з криміналітетом. Влада каже, що високопосадовців серед них немає.

    У відомстві розповіли, що спільна операція тривала з 2016 року і координувалася через Європол.

    У Сполученому Королівстві в операції брало участь понад 500 людей. У затриманих вилучили 54 млн фунтів готівкою (стоси грошей зберігали, наприклад, у тумбочках біля ліжка або в пакеті мережі супермаркетів Tesco, захованому в шафі з одягом), понад дві тонни наркотиків (півтори тонни з них — кокаїн) і 28 млн таблеток етізолама (седативні ліки, у Британії їх називають «вуличний валіум»), 77 одиниць зброї (зокрема автомати Калашникова), а також 55 автомобілів преміумкласу.

    У Нідерландах у затриманих також вилучили близько 20 млн євро, 8 тонн кокаїну і 1,2 тонни метамфетамінів.

    Франція оголосить про результати операції Venetic пізніше, в Національній жандармерії сказали, що вона ще не завершена.

    Операцію провели завдяки тому, що поліціянтам вдалося зламати мобільний додаток EncroChat. Його розробила легальна компанія з Нідерландів, вона продавала цей месенджер як абсолютно захищений від будь-яких зовнішніх впливів.

    Як пише видання, месенджер був доступний для телефонів з операційною системою Android і для апаратів Blackberry. Послуга коштувала близько 1,5 тис. євро за пів року.

    Причому компанія сама інсталювала месенджер на нові телефони і продавала їх, завантажити додаток просто так було неможливо.

    Додаток був прихований: якщо натиснути кнопку включення телефону один раз, завантажувалася звичайна операційна система. Але якщо натиснути її двічі поспіль, тоді апарат перезавантажувався і користувач отримував доступ до чату.

    За даними британської поліції, EncroChat користувалися понад 60 тис. людей. У французькій жандармерії вважають, що 90% користувачів EncroChat залучені у злочинну діяльність.

    У Національному агентстві з боротьби зі злочинністю Великої Британії підозрюють, що месенджер використовували для відмивання грошей і для незаконної торгівлі.

    Поліція не каже, коли вона почала стежити за підозрюваними, але в EncroChat до останнього про це не знали. Лише 13 червня користувачі отримали від компанії попередження про те, що система зламана і що телефонів з месенджером треба негайно позбутися.

    Національне агентство з боротьби зі злочинністю оприлюднило деякі повідомлення, надіслані відразу після отриманого попередження. У них йшлося: «Нам кінець» і «Здається, у нас великі проблеми».

    Раніше у Європолі заявили, що організовані злочинні угруповання, в першу чергу італійські, албанські та східноєвропейські, становлять найбільшу загрозу європейській безпеці, випереджаючи тероризм і міграцію.

    Як відомо, Європол або Європейське поліцейське управління є установою правопорядку ЄС, що збирає інформацію про кримінальні злочини в країнах цього блоку. Ця інституція діє з 1999 року.

    ЄС зброя Європа Франція Нідерланди арешт наркотики Велика Британія злочинність поліція операційна система злочин
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