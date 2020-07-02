У Києві двоє чоловіків побили палицею і ланцюгом свого знайомого (фото)



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Знаряддя вчинення злочину знайшли неподалік від місця події Фото: Нацполіція

Чоловік отримав травми голови та переломи рук

На вулиці Синьоозерній у Святошинському районі Києва було виявлено чоловіка з тілесними ушкодженнями та без свідомості. Повідомлення про це надійшло до поліції від лікаря. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та працівники патрульної поліції, інформує пресслужба поліції Києва.

Прийшовши до тями, потерпілий розповів правоохоронцям, що його побили знайомі. Від ударів дерев’яною палицею та металевим ланцюгом він отримав травми голови та переломи рук.

«Провівши оперативні заходи, ми затримали місцевих мешканців, 1974 та 1986 років народження. Знаряддя вчинення злочину знайшли неподалік від місця події та направили на експертизу», - розповів слідчий Святошинського управління поліції Андрій Карпін.

Розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжні заходи: 46-річному фігуранту – домашній арешт, а його спільника відпустили під особисте зобов’язання.