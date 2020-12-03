У «Слузі народу» розчаровані рішенням комітету щодо брехні в деклараціях

За нормами, які діяли до відомого рішення Конституційного суду, можна було сісти за ґрати на 2 роки за розбіжності е-декларації з реальністю на 500 тис грн і більше, - Підласа

Депутатка розчарована тим, що кримінальна відповідальність з'являється лише після брехні на 9 млн грн і передбачає тільки обмеження волі

Народний депутат з фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Роксолана Підласа розчарована рішенням правоохоронного комітету щодо брехні в деклараціях. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Кримінальна відповідальність з'являється за розбіжності від 9 млн грн (!!!) і передбачає лише обмеження волі. Не позбавлення, а обмеження. Це не тюрма, а виправний центр у гуртожитку, який на практиці можна покидати та жити відносно комфортним життям. Мінюст взагалі хоче скасувати цей вид покарання», ─ обурюється депутатка.

Вона нагадала, що за нормами, які діяли до відомого рішення Конституційного суду, можна було сісти за ґрати на 2 роки за розбіжності е-декларації з реальністю на 500 тис грн і більше.

«У Вищого антикорупційного суду знаходилось на розгляді 100+ таких справ. ВАКС змушений був їх закрити. Моя позиція проста ─ брехня у декларації повинна тягнути за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі», ─ вважає Підласа.

За її словами, «якщо українця можна посадити за крадіжку в магазині на 600 грн, то чому чиновник, який приховав 600 тисяч отримує лише адміністративну відповідальність?»

«Я заповнювала е-декларацію і точно знаю, що не можна просто забути чи випадково не задекларувати активів на 500+ тис грн (саме від цієї суми раніше починалась відповідальність у вигляді позбавлення волі)», ─ наголосила депутатка.

Підласа зауважила, що «були законопроєкти президента та інших фракцій про відновлення норм про е-декларування повною мірою як воно діяло до очевидно «шкурного» рішення КСУ».

Нагадаємо, Комітет з питань правоохоронної діяльності пропонуватиме Верховній Раді прийняти компромісний законопроєкт щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Документ передбачає штрафи і обмеження волі.

2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.

До слова, 27 листопада Зеленський заявив, що кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях має бути суворою.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.