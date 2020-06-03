«Жень, послухай мене…»: Зеленський пожурив керівника «Укрексімбанку» через скарги бізнесменів



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Володимир Зеленський під час розмови з Мецгером Скріншот

Зеленський особисто зателефонував до Мецгера під час наради з бізнесменами

Сьогодні бізнесмени Хмельниччини заявили президенту, що мають труднощі з реструктуризацією власних кредитів, взятих в «Укрексімбанку»,. Після цього Володимир Зеленьский особисто зателефонував голові банку Євгену Мецгеру.

Це відбулося під час робочої зустрічі президента з бізнесом на Хмельниччині.

Підприємці скаржилися президенту, що протягом місяця намагалися реструктуризувати кредиту спілкуючись з членам правління банку.

Після першої телефонної розмови членів делегації президента з Мецгером, той заявив що питання вирішить керуюча філіалом у Хмельницьку Тетяна Лундишева, проте ця відповідь не влаштувала бізнесменів. Після цього Зеленський особисто зателефонував до Мецгера.

«Люди скаржаться, що ви не видаєте ніяких кредитів. А також на те, що банк не надає відтермінування сплати тіла кредиту. Для чого ти відправляєш їх до Лундишевої, якщо бізнесмени не можуть вирішити питання у Києві?

Жень, послухай мене, тут не питання однієї компанії, це різні компанії. Значить це відбувається у вас по всій країні. Це глобально вирішуєте ви», - заявив Зеленський.

«...У вас немає рішення в банківській системі, що ви людям даєте відтермінування, наприклад, на рік. Коли ви це зробите і скомунікуєте із суспільством, питання виникати не будуть.Будь ласка прийміть таке рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них зараз немає грошей через коронавірус», - резюмував президент.

Раніше Зеленський заявив, що влада намагається «дотиснути» банківську систему, щоб запустити кредитування бізнесу під низькі проценти.

«Ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона дуже-дуже-дуже незалежна. Ми їх дотиснемо, щоб банки не боялися кредитувати. Ми рік працюємо, щоб у нас були нормальні, людські, живі, європейські кредити», - заявив президент.

Нагадаємо, під час своєї поїздки на Хмельниччину Зеленський анонсував появу оборонного віцепрем’єра.

Крім того, президент ознайомився із ходом будівництва дитячого садка у селі Давидківці.

Джерело: Економічна правда