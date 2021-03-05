Євросоюз і США домовилися координувати дії щодо України та Росії

Президенти Єврокомісії і США у першій телефонній розмові говорили про ситуацію в Україні

Президент США Джо Байден сьогодні провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися координувати дії щодо України та Росії. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Байден висловив підтримку Євросоюзу та свою прихильність відновленню і пожвавленню партнерства США і ЄС, відзначивши спільні цінності та найбільші у світі торговельні та інвестиційні відносини.

Лідери США та ЄС домовилися на чотири місяці зупинити дію тарифів, які пов'язані з суперечками довкола Всесвітньої торгової організації. Крім того, вони обговорили співпрацю для подолання пандемії коронавірусу.

«Лідери також погодилися координуватися щодо питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо Китаю, Росії, Білорусі, Україні та Західних Балкан», - додали у Білому домі.

Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Також повідомлялося, що Вашингтон і Лондон обговорюють розширення санкцій проти Росії. Зокрема, Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосила свої перші санкції у зв’язку з отруєнням Навального.

Повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена не прагне до перезавантаження відносин з Росією.







