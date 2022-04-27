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    Євросоюз вслід за Британією планує скасувати всі мита та квоти для України

    Євросоюз вслід за Британією планує скасувати всі мита та квоти для України
    фото з відкритих джерел

    ЄС є найбільшим торговим партнером України

    Європейський Союз розглядає можливість скасування всіх тарифів і квот на український експорт, щоб підтримати економіку країни у час війни. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

    Пропозиція, як очікується, включатиме тимчасове скасування існуючих тарифів і квот на сталь, промислові товари та сільськогосподарську продукцію, які нині не підпадають під дію торгової угоди ЄС з Україною.

    Відповідно до угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС деякі тарифи та квоти на деякі категорії товарів мають бути поступово скасовані або виключені з угоди. Наразі ЄС пропонує тимчасово зняти ці обмеження.

    Будь-яка пропозиція повинна бути узгоджена з усіма 27 державами-членами та Європейським парламентом, перш ніж вона набуде чинності.

    ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого у 2019 році припадало понад 40% її торгівлі.

    Загальний обсяг торгівлі між ЄС та Україною досяг 43,3 млрд євро у 2019 році, при цьому експорт до ЄС склав 19,1 млрд євро у 2019 році.

    Залізо, сталь та сільськогосподарська продукція є одними з основних статей експорту України.

    За даними Світового банку, економіка України скоротиться більш ніж на 40% через війну, при цьому торгові потоки особливо постраждали через те, що Росія заблокувала порти країни.

    За словами одного з джерел, запропоновані торгові домовленості є частиною зусиль ЄС щодо підтримки економіки України під час війни та після неї.

    Раніше цього тижня Британія оголосила, що зменшить мита на всі товари з України до нуля.

    Теги: ЄС росія окупанти економіка тарифи експорт війна Україна окупація #stoprussia
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    Євросоюз вслід за Британією планує скасувати всі мита та квоти для України