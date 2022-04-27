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    Жодних рублів! Канцлер Австрії спростував фейки російської пропаганди

    Канцлер Австрії Карл Негаммер відповів на публікації в росЗМІ&nbsp; - Жодних рублів! Канцлер Австрії спростував фейки російської пропаганди
    Канцлер Австрії Карл Негаммер відповів на публікації в росЗМІ 
    фото з відкритих джерел

    Австрійська компанія OMV продовжить платити за газ у євро

    Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що австрійська енергетична компанія OMV продовжить платити за газ у євро, незважаючи на вимоги російського диктатора Володимира Путіна про оплату в рублях.

    Сьогодні вранці російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що OMV погодилася виконати вимогу Москви. Канцлер Австрії назвав це «фейковими новинами російської пропаганди».

    «Звичайно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС», – написав Негаммер у Twitter.

    Раніше повідомлялося, що Австрія не підтримає газове ембарго проти Росії. Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у них «немає вибору» і немає сенсу в санкціях, які завдають більше шкоди економіці Австрії, ніж Росії.

    Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила Росію за спроби шантажувати Європу. Мається на увазі те, як російський «Газпром» оголосив про припинення постачання газу у Польщу та Болгарію.

    Як відомо, Європа вже готується до майбутньої зими.

    Додамо, що утікач із «Газпромбанку» розповів про три газові війни Путіна.

    Теги: Австрія ЄС росія окупанти газ Газпром війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Жодних рублів! Канцлер Австрії спростував фейки російської пропаганди