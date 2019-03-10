Євросоюз запровадить візи для американців - ЗМІ



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За інформацією ЗМІ, віза буде діяти протягом трьох років, обмежень на кількість поїздок не буде

Європейський Союз у 2021 році планує ввести візи для громадян США. Про це повідомляє CNN.

У матеріалі йдеться, що для туристів зі США буде діяти Система авторизації в'їзду в Європу (ETIAS), яка регулює в'їзд у Шенгенську зону. Віза буде діяти протягом трьох років, обмежень на кількість поїздок при цьому не буде.

Підкреслюється, що на сьогодні американські громадяни можуть приїжджати до Європи без візи на 90 днів.

До слова, громадяни України та Грузії з 1 березня можуть відвідувати обидві країни за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

Нагадаємо, 15 лютого для українців запрацював безвіз із Уругваєм.

Україна наразі домовляється про безвіз із 22 країнами.

Раніше глава МЗС Павло Клімкін наголосив, що за два роки Україна отримає безвіз іще з 20 країнами.

Як відомо, уже 2 мільйони громадян України скористалися безвізовим режимом з Європейським союзом.

До слова, Україна потрапила до ТОП-50 у рейтингу паспортів світу.