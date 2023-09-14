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Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Чоловіки з трьома або більше неповнолітніми дітьми мають право на відстрочку
фото: Офіс Президента

Чоловіки, в яких народилася третя дитина після жовтня 2022 року, не є ухилянтами

Військовозобов'язані чоловіки, що мають третю дитину, яка народилася після жовтня минулого року мають право на відстрочку від мобілізації. Про це розповіла юристка Марія Левченко в Telegram.

Левченко пояснила, що згідно з законом, який регулює надання відстрочки в ТЦК та СП, чоловіки з трьома або більше неповнолітніми дітьми мають право на відстрочку.

Юристка зазначає, що підстави про відстрочку від мобілізації регулюються законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». У 23 статті закону вказані підстави для відстрочки від мобілізації, зокрема і для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей.

У законі немає положення, яке стверджує, що діти, які народилися після жовтня 2022 року, можуть розглядатися як підстава для ухилення від військової служби.

«Жодних законопроєктів, або підтвердженої інформації про те, що чоловіки, в яких третя дитина народилася після жовтня 2022 року, вважатимуться ухилянтами – немає. Це просто чутки, які поширюють у каналах Telegram. Не піддавайтеся впливу чуток, і самостійно перевіряйте всю інформацію», – наголосила Марія Левченко.

Нагадаємо, юрист пояснив чи можуть мобілізувати волонтерів. Адвокат підкреслив, що українці зі статусом волонтера підлягають мобілізації на загальних підставах, що стосується і військового обліку.

Раніше повідомлялося, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями. Відповідно до нових змін встановлюється індивідуальний підхід до придатності військовозобов'язаних до служби, що дозволяє розглядати кожного окремо з урахуванням стану здоров'я. Особи, які страждають на певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, СЗГ, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.

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Теги: українці мобілізація військовозобов'язаний

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