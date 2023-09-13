ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт

На війні речі швидко псуються, тому багато чого доведеться купляти самому або звертатись до волонтерів

Війна в Україні триває вже другий рік, і нерідко на фронті опиняються мобілізовані, які не воювали та нічого не знають про військову підготовку. Про те, які саме речі треба взяти новобранцям із собою, розповів боєць ЗСУ Володимир Дегтярьов.

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Військовий заявив, що, коли бійця вперше призивають, він отримує від держави мінімальний набір речей – форму, бронежилет та каску, іноді ще баул чи рюкзак. Він додав, що трапляються випадки, коли, наприклад, бронежилетів не вистачає, хтось сумнівається у надійності виробу або він не підійшов по розміру. У такому випадку доведеться купити ці речі самостійно чи звернутися за допомогою до волонтерів.

Дегтярьов підкреслив, що перелік необхідних речей для кожного є різним – все залежить від типу військ та підрозділу, куди чоловіка відправляють та які він виконуватиме завдання. Новобранців без бойового досвіду переважно відправляють у піхоту (там доведеться рити багато окопів, ночувати у некомфортних умовах тощо).

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Боєць ЗСУ розповів: «Якщо говорити про довгу війну, перебування далеко від бази, яке може тривати 2-3 місяці, то речей з собою треба брати багато. Частина з цих речей є в більшості людей у цивільному житті. На війні одяг, майно псується, зношується, горить. Тому варто бути готовим, що щось доведеться закуповувати своїм коштом».

За словами Володимира Дегтярьова, набір речей схожий за перелік для походу в гори і може змінюватись, залежно від сезону і від завдання бійця.

Новобранцям знадобиться таке спорядження:

Форма (1-2 комплекти)

Термобілизна (1-2 комплекти)

Шкарпетки високі тренінгові (багато)

Білизна, бажано спортивна (багато)

Дощовик

Флісова кофта

Футболки/рашгарди

Бойова сорочка (combat shirt)

Бандана, шапка, балаклава

Рукавиці тактичні

Берці, трекінгові черевики

Кросівки

Тапки/шльопанці

Гамаші

Потрібно взяти з собою обладнання:

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Плитоноска

Розгрузка/бойовий пояс

Шолом

Наколінники/налокітники

Аптечка бойова

Тактичний рюкзак

Баул

Протигаз

Окуляри

У пригоді стане техніка:

Павербанки

Телефон

Шнури, зарядні, продовжувач/трійник

Ніж, мультитул

Ліхтарик (краще два)

Батарейки

Бінокль

Крім того, мобілізованому знадобиться:

Рушник

Фляга або кемелбек

Термос

Горнятко, тарілка, прибори

Водонепроникний пакет з документами

Лопатка мала

Газова горілка, балони

Сухпай, батончики, сухі супи, чай, кава

Сірники, запальнички

Каремат

Спальник

Дегтярьов додав: «Варто розраховувати на те, що війна затягнеться надовго і в кожній сім’ї буде хтось, кому доведеться якось бути дотичним: хтось буде воювати, хтось буде збирати гроші чи волонтерити. В принципі, якщо ви залишаєтесь жити в Україні треба визнати те, що ми маємо стати мілітаризованою нацією. А це значить підготовка до можливого конфлікту в будь-якому вигляді для всіх: для когось це тактична медицина, для когось – відвідування тиру, для когось – збір речей для себе».