Кабмін назвав умови відкриття кордонів для іноземців



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Денис Шмигаль заявив, що Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді захворюваності на коронавірус

Кордони можуть знову відкрити, якщо протягом двох тижнів будуть спостерігати спад захворюваності

Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків захворювання на коронавірус. Спад повинен спостерігатися протягом двох тижнів. Про це в ефірі «Сніданок з 1+1» розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр додав, що для відкриття кордонів необхідно будь-яке скорочення приросту нових випадків коронавірусу, однак точну цифру не назвав.

«Коли епідемія піде на спад. Коли ми будемо бачити хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантину», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна закрила в'їзд для іноземців до кінця вересня.

До слова, уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада.

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