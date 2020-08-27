Україна відкриває кордон для білорусів: як це відбуватиметься



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Заборона на в'їзд іноземців до України не стосується громадян Білорусі

Білорусам спростили умови в'їзду в Україну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль роз’яснив, як відбуватиметься в'їзд громадян Білорусі на територію України в умовах закритих кордонів.

Для того щоб отримати захист в Україні, білорусам, які біжать від репресій в рідній країні, необхідно тільки прибути в пункти пропуску на кордоні та повідомити українським прикордонникам про тиск або переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка.

«Громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування та потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні», — написав Шмигаль в Telegram.

Нагадаємо, що Україна з 29 серпня по 28 вересня заборонить в'їзд іноземних громадян в зв’язку з пандемією коронавірусу в світі.

Обмеження не поширюються на іноземців, які:

мають дозвіл на проживання,

є членами міжнародних і гуманітарних місій,

в'їжджають в країну транзитом,

є водіями вантажних транспортних засобів, інструкторами держав-членів НАТО, культурними діячами,

мають запрошення від установи культури, а також низки інших категорій осіб.

Рааніше президент Володимир Зеленський запропонував спростити умови для в’їзду білорусів до нашої країни під час епідемії коронавірусу, оскільки у Білорусі «вкрай напружена внутрішньополітична ситуація».

Напередодні стало відомо, що Польща пускає білорусів до країни без віз.

Крім того, білоруси шукають притулку у Литві. В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю. Наразі на кордоні працює сім пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб.

Крім того нагадаємо, що з 1 вересня Україна вводить нові правила поїздок до Білорусі.

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.