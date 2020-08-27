Україна відкриває кордон для білорусів: як це відбуватиметься
Білорусам спростили умови в'їзду в Україну
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль роз’яснив, як відбуватиметься в'їзд громадян Білорусі на територію України в умовах закритих кордонів.
Для того щоб отримати захист в Україні, білорусам, які біжать від репресій в рідній країні, необхідно тільки прибути в пункти пропуску на кордоні та повідомити українським прикордонникам про тиск або переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка.
«Громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування та потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні», — написав Шмигаль в Telegram.
Нагадаємо, що Україна з 29 серпня по 28 вересня заборонить в'їзд іноземних громадян в зв’язку з пандемією коронавірусу в світі.
Обмеження не поширюються на іноземців, які:
- мають дозвіл на проживання,
- є членами міжнародних і гуманітарних місій,
- в'їжджають в країну транзитом,
- є водіями вантажних транспортних засобів, інструкторами держав-членів НАТО, культурними діячами,
- мають запрошення від установи культури, а також низки інших категорій осіб.
Рааніше президент Володимир Зеленський запропонував спростити умови для в’їзду білорусів до нашої країни під час епідемії коронавірусу, оскільки у Білорусі «вкрай напружена внутрішньополітична ситуація».
Напередодні стало відомо, що Польща пускає білорусів до країни без віз.
Крім того, білоруси шукають притулку у Литві. В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі.
Раніше повідомлялося, що Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю. Наразі на кордоні працює сім пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб.
Крім того нагадаємо, що з 1 вересня Україна вводить нові правила поїздок до Білорусі.
Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.