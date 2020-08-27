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    Україна відкриває кордон для білорусів: як це відбуватиметься

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    Заборона на в'їзд іноземців до України не стосується громадян Білорусі - Україна відкриває кордон для білорусів: як це відбуватиметься
    Заборона на в'їзд іноземців до України не стосується громадян Білорусі

    Білорусам спростили умови в'їзду в Україну

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль роз’яснив, як відбуватиметься в'їзд громадян Білорусі на територію України в умовах закритих кордонів.

    Для того щоб отримати захист в Україні, білорусам, які біжать від репресій в рідній країні, необхідно тільки прибути в пункти пропуску на кордоні та повідомити українським прикордонникам про тиск або переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка.

    «Громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування та потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні», — написав Шмигаль в Telegram.

    Нагадаємо, що Україна з 29 серпня по 28 вересня заборонить в'їзд іноземних громадян в зв’язку з пандемією коронавірусу в світі.

    Обмеження не поширюються на іноземців, які:

    • мають дозвіл на проживання,
    • є членами міжнародних і гуманітарних місій,
    • в'їжджають в країну транзитом,
    • є водіями вантажних транспортних засобів, інструкторами держав-членів НАТО, культурними діячами,
    • мають запрошення від установи культури, а також низки інших категорій осіб.

    Рааніше президент Володимир Зеленський запропонував спростити умови для в’їзду білорусів до нашої країни під час епідемії коронавірусу, оскільки у Білорусі «вкрай напружена внутрішньополітична ситуація».

    Напередодні стало відомо, що Польща пускає білорусів до країни без віз.

    Крім того, білоруси шукають притулку у Литві. В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі. 

    Раніше повідомлялося, що Україна посилює контроль на кордоні з БілоруссюНаразі на кордоні працює сім пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб.

    Крім того нагадаємо, що з 1 вересня Україна вводить нові правила поїздок до Білорусі.

    Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

    прикордонники Білорусь протест карантин кордон Денис Шмигаль коронавірус
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