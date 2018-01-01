Кабмін оновив перелік населених пунктів, непідконтрольних Україні

Перелік населених пунктів на лінії зіткнення і на територіях, непідконтрольних українській владі, потребував уточнення

Кабінет міністрів України затвердив оновлений перелік населених пунктів на лінії зіткнення і на територіях, які непідконтрольні українській владі. На засіданні Кабінету міністрів перший заступник глави МВС Сергій Яровий розповів, що перелік населених пунктів на лінії зіткнення і на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не виконують



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Перелік населених пунктів на лінії зіткнення і на територіях, непідконтрольних українській владі, потребував уточнення

Кабінет міністрів України затвердив оновлений перелік населених пунктів на лінії зіткнення і на територіях, які непідконтрольні українській владі.

На засіданні Кабінету міністрів перший заступник глави МВС Сергій Яровий розповів, що перелік населених пунктів на лінії зіткнення і на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не виконують своїх повноважень, потребував уточнення.

«5 січня проект акта схвалено на засіданні профільного урядового комітету з дорученням МВС доопрацювати його в триденний термін за участю зацікавлених державних органів... Проект розпорядження було доопрацьовано і повторно погоджено», - сказав Яровий.

За його словами, пропозиції штабу АТО та СБУ враховано під час погодження цього переліку.

Перший заступник глави МВС зазначив, що ухвалення цього акта уряду дасть змогу уточнити перелік населених пунктів.

Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Хуг заявив, що за 2017 рік Збройні сили України та російсько-окупаційні війська на Донбасі не лише не скоротили кількість обстрілів, але переносили свої позиції вперед, що лише посилює напруження.

Джерело: Інтерфакс-Україна